F1: Lewis Hamilton ainda sem contrato para 2024 | AutoSport

Fora de pista, uma das maiores histórias continua por resolver à medida que nos aproximamos da pausa de verão, com Lewis Hamilton e a Mercedes ainda por finalizar um novo contrato para o sete vezes campeão do mundo.

Os comentários de ambos os lados do negócio sugerem que um acordo está próximo há já algumas semanas, com os pormenores – mais do que o dinheiro, ou a duração do contrato – a serem trabalhados.

Mas estamos agora a pouco mais de quatro meses daquela que seria a última corrida do atual contrato de Hamilton, e as conversações têm estado ativas há já algum tempo.

Ainda não houve nada dito por Hamilton ou pela Mercedes que sugira que há alguma dúvida de que o contrato será acordado e assinado eventualmente, mas os observadores só ficarão cada vez mais interessados quanto mais tempo passar sem um anúncio.

Três pódios nas últimas quatro corridas mostram que Hamilton ainda está no topo da sua forma e, em Silverstone, disse à Sky Sports que acha que ainda tem mais cinco anos pela frente, mas, neste momento, ainda não tem um contrato assinado para 2024.