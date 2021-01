F1: Lewis Hamilton admite que George Russell “tem potencial para ser campeão”

George Russell chegou à Fórmula 1 em 2019 como campeão da Fórmula 2. Tido como um dos talentos do futuro, Russell só teve a oportunidade de estar num carro da frente em 2020, no Grande Prémio do Sakhir, quando substituiu Lewis Hamilton na Mercedes.

Apesar de duas temporadas num dos carros mais lentos do pelotão, o Williams, para Hamilton, em declarações à GP Racing, o jovem britânico tem feito “um percurso similar ao do Alonso. Acho que este ano [2020] ele tem sido fantástico, tendo conseguir levar o carro [Williams FW43] à Q2 e tem conseguido bons resultados”.

“Estou impressionado com o seu talento em termos de corrida e ele continua a crescer. Acho que é o futuro. Existem vários pilotos nesta posição, ele é um deles e quero ver a sua progressão. Não tenho dúvidas que tem potencial para ser campeão do mundo”, finalizou Hamilton.