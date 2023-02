F1, Lewis Hamilton: “acredito que posso melhorar” | AutoSport

Com o primeiro contacto do novo Mercedes W14 com a pista marcado para hoje, pelas mãos de George Russell e Lewis Hamilton no circuito de Silverstone, o heptacampeão do mundo de Fórmula 1 afirmou que toda a equipa está “ansiosa” por colocar o carro em pista pela primeira vez para “ver como se comporta”. E apesar de um ano de 2022 complicado, Hamilton diz continuar muito motivado.

“Adoro fazer parte de uma equipa que está a trabalhar num objetivo comum. Continuo a amar as corridas, isso nunca irá mudar, fazem parte do meu ADN e acredito que posso melhorar”, explicou o piloto britânico durante a apresentação do novo carro da equipa para 2023. Hamilton disse ainda que adora “este desafio, o elemento mental e físico do mesmo, ter de trabalhar e ver se se conseguimos extrair mais nós próprios e das pessoas à nossa volta, do carro que está em constante evolução”.

O piloto admitiu que o desafio constante da Fórmula 1 faz com que pense em manter-se na competição por mais tempo. “Não é o mesmo carro todos os anos, está sempre a mudar, há sempre novas ferramentas, há sempre um novos desafios que temos de nos habituar e adoro isso. Por isso, estou a planear ficar um pouco mais”.

O W14 apresentado hoje mantém a mesma filosofia que o seu antecessor. Hamilton salientou querer ver resolvido o problema que levou à sua primeira época sem vitórias no ano passado. “Estamos todos ansiosos por ir lá fora e ver como se comporta. E também para ver onde estão todos os outros”, concluiu.