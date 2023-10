F1: Lewis Hamilton acredita que será difícil encurtar diferença para Red Bull em 2024 | AutoSport

Max Verstappen tem dominado a temporada de 2023 e sugestões para que a FIA tome medidas e não permita que isso aconteça durante muito mais tempo. No entanto, o monolugar produzido em Milton Keynes ‘nasceu’ bem e será difícil aos adversários alcançar o mesmo nível da Red Bull. Apesar de acreditar nas capacidades da sua equipa, Lewis Hamilton duvida que a diferença possa ser encurtada já na próxima temporada.

Depois de passar algum tempo, se bem que a uma distância considerável, atrás de Max Verstappen na Sprint de ontem, Hamilton explicou que pôde perceber quais são os pontos fortes e mais fracos do RB19 conduzido pelo neerlandês, para passar a informação à sua equipa. No entanto, garante que para 2024 “temos muito trabalho a fazer. Todos os que estão atrás deles têm muito trabalho a fazer”. O britânico heptacampeão da Fórmula 1 esclareceu que “não é fácil para nós apanhá-los no próximo ano. Vão progredir a um ritmo muito alto, pois têm uma equipa de desenvolvimento fantástica. E será ainda mais difícil para nós conseguirmos reduzir essa diferença. Mas vou confiar a 100% na minha equipa para o conseguirmos”.

Hamilton afastou ainda a possibilidade de, em condições normais, como tem acontecido na maioria das corridas até agora, poder vencer na prova do Brasil – a mesma onde a Mercedes obteve a única vitória de 2022 – porque “com o ritmo que têm, como eu disse têm meio segundo [de vantagem por volta] aqui [Circuito das Américas], vão ter vantagem de pelo menos três décimos nessa corrida. Não estamos na mesma liga que eles neste momento, por isso não estamos na luta… Quero dizer, talvez para chegar a segundo ou terceiro, mas se o Max estiver em forma, não há hipótese”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA