F1, Lewis Hamilton: “Acordo com a Ferrari nunca esteve perto de acontecer”

Muitos foram os rumores sobre uma possível ida de Lewis Hamilton para a Ferrari, mas o piloto britânico veio esclarecer que tal nunca esteve perto de acontecer.

Apesar de terem existido conversas, nunca houve um verdadeiro acordo que pudesse levar a uma ida de Hamilton para a Scuderia:

“Nunca esteve muito perto”, disse ele. “Conversamos ocasionalmente, mas não fomos além de perceber que opções estavam em jogo e não eram as certas. As nossas posições nunca se alinharam, acho que o tempo é importante e as coisas acontecem no final por alguma razão. Nas últimas temporadas, o meu contrato expirou sempre em anos diferentes de todos os outros pilotos. No final foi assim.”