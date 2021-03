F1, Lewis Hamilton: “A Red Bull parece particularmente forte”

Lewis Hamilton reconhece que a Red Bull está bem neste arranque de época e que no geral a competição se aproximou dos Flechas de Prata.

“Eles [Red bull] podem ser favoritos se quiserem – parecem fortes.”, disse Hamilton. “Penso que eles tiveram um teste muito bom, ambos os seus pilotos parecem fortes, vão ser um animal diferente este ano, penso eu, com um alinhamento muito bom e um carro muito bom.”

“Tendo-os visto ganhar a última corrida, só se pode assumir que eles vão estar na luta – se não na frente – na primeira corrida e vai ser uma grande e longa batalha com eles durante todo o ano. Não perco tempo a preocupar-me – isso impede-me de encontrar a solução, por isso estamos a trabalhar arduamente e a concentrar-nos para tentar ser tão eficientes quanto possível. Penso que é melhor não correr bem agora e correr bem quando formos para as corridas. Este é o momento perfeito para termos os problemas. Ninguém se sente particularmente perturbado com isso. Somos uma equipa vencedora e sabemos como estar unidos e concentrarmo-nos no trabalho.”

“Sem dúvida que é impressionante ver a velocidade de algumas das outras equipas. A Red Bull parece particularmente forte, é ótimo ver a McLaren a parecer forte, e também a Alpine. Também estou entusiasmado, pois isso significa mais diversão”.