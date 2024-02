F1, Lewis Hamilton: “a oportunidade de realizar outro sonho de infância” | AutoSport

Confirmada que está a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025, deixando a Mercedes ao fim do que serão 11 temporadas, o piloto britânico reagiu hoje nas redes sociais, afirmando que se trata da altura certa para mudar de equipa.

O piloto britânico escreveu na sua página de Instagram que “têm sido uns dias loucos” e que “depois de 11 anos incríveis na Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, chegou a altura de começar um novo capítulo na minha vida e vou juntar-me à Scuderia Ferrari em 2025”. Sobre a mudança para a equipa italiana, o piloto diz sentir-se “incrivelmente afortunado, depois de ter alcançado coisas com a Mercedes com que só podia ter sonhado em criança, por ter agora a oportunidade de realizar outro sonho de infância. Conduzir com o vermelho da Ferrari”.

Admitindo que esta decisão foi “a mais difícil que alguma vez tive de tomar”, Hamilton afirmou estar “orgulhoso” com tudo o que alcançou pelos Flechas de Prata e quis agradecer a Toto Wolff “pela sua amizade, orientação e liderança”, recordando que a união entre ele e a Mercedes resultou em “títulos, batemos recordes e tornámo-nos na parceria Piloto-Equipa mais bem sucedida da história da F1”.

O britânico não quis deixar de fora Niki Lauda, um dos impulsionadores da sua vinda para a Mercedes, deixando a McLaren no final de 2012, e que “foi um grande apoiante e de quem ainda sinto falta todos os dias”.

No entanto, Hamilton admite que “chegou o momento certo para mudar e aceitar um novo desafio”, lembrando que na altura da troca da equipa de Woking pela Mercedes foram levantadas muitas dúvidas sobre se isso iria resultar, realçando estar “entusiasmado por ver o que posso trazer para esta nova oportunidade e o que podemos fazer juntos”.

Para terminar, Lewis Hamilton afirma que ainda não está focado em 2025, mas sim na “próxima época e em voltar à pista com a Mercedes. Estou mais motivado do que nunca, estou mais em forma e mais concentrado do que nunca e quero ajudar a Mercedes a vencer mais uma vez. Estou 100% empenhado no trabalho que tenho de fazer e determinado a terminar a minha parceria com a equipa em alta”.