F1: Lesão levou Lando Norris a consultar especialistas

Lando Norris esteve limitado durante o fim de semana passado. Dores no peito e nas costas impediram o piloto de estar a 100% durante o GP da Estíria.

Norris regressou ao Reino Unido para consultar especialistas e tentar resolver a situação .

Norris sofreu contusões e afirmou que a lesão aconteceu simplesmente por estar muito tempo fora de um carro de F1 durante o intervalo forçado causado pela pandemia de coronavírus.

“Nós diagnosticamos o que poderia ser e estou melhor para esta semana, o que é uma coisa muito boa”, explicou ele. “Voltei para o Reino Unido nos últimos dias, permanecendo na minha bolha, para ir a alguns especialistas, fazer exames e assim por diante. Diagnosticamos qual era o problema e estou melhor. Não é algo que vai sarar completamente da noite para o dia, mas estou muito melhor do que estava no fim de semana passado. Foi apenas uma contusão por estar fora de um carro de F1 por tanto tempo. Não era algo que eu pudesse preparar ou conhecer até depois do primeiro fim de semana. Obviamente, tivemos alguns dias de folga, mas isso atingiu o meu corpo alguns dias depois e eu fiquei um pouco magoado.”

Questionado sobre como ele estava se sentindo à frente da corrida deste fim de semana na Hungria, Norris respondeu: “Estou bem por enquanto. É difícil saber até voltar ao carro e ir ao limite novamente, mas por enquanto está tudo bem.”