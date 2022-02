F1: Leitores AutoSport querem menos informação para os pilotos | AutoSport

A F1 entra numa nova era e são muitas as ideias a surgir sobre como melhorar o espetáculo. E uma ideia que já foi avançada várias vezes é a redução da informação que chega aos pilotos para que assim possam decidir por eles como fazer a suas corridas.

Muitas vezes vemos os pilotos a discutir com os engenheiros as estratégias de corrida e os tempos de entrada nas boxes. Já por várias vezes ficamos surpreendidos com a capacidade de Fernando Alonso, por exemplo, que é capaz de entender a corrida à sua volta e escolher as lutas certas para conseguir o melhor resultado. Não é fácil jogar xadrez a mais de 200km/h mas há alguns pilotos que são capazes. E se fizéssemos com que todos fossem obrigados a isso, diminuindo ao mínimo a informação dada ao piloto, ficando este apenas com os mostradores na pitwall, a cada volta, um pouco como acontecia no passado? Esta ideia já foi várias vezes referida e foi novamente repescada por Mark Hughes, num texto feito para a The Race.

“Em vez de serem instruídos pela pitwall, teriam de ser eles próprios a tomar as suas próprias decisões sobre como gerir as suas corridas”, escreveu Hughes. “Sem a visão geral ou os conhecimentos detalhados da pitwall, os pilotos não se aproximariam tão perto da forma ideal de correr a corrida”.

É uma ideia que faz sentido. Se queremos que os pilotos sejam os melhores do mundo, devem ser colocados à prova com diversos desafios e não “apenas” estarem focados na condução. Seria uma forma de baralhar as contas e de tornar as corridas mais imprevisíveis, abrindo caminho para resultados surpreendentes.

A ideia parece agradar aos leitores do AutoSport. 58.9% dos leitores que votaram na sondagem feita esta semana, quer ver menos informação passada aos pilotos, enquanto que 41.1% dos leitores que votaram consideram que a redução da informação não melhora significativamente o espetáculo. Assim, parece que há vontade dos nossos leitores em ver as comunicações entre engenheiro e piloto serem reduzidas, para que sejam os pilotos as personagens principais e para que a variabilidade das corridas seja maior.