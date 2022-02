F1: Leitores AutoSport esperam ver todas as equipas a pontuar | AutoSport

Com novos regulamentos poderemos ter um novo cenário competitivo. Muitos esperam que a F1 se torne mais competitiva e ainda mais interessante de seguir com menos diferenças entre as equipas. Numa sondagem feita durante a semana, é essa a perceção que os nossos leitores têm.

39.1% dos leitores acreditam que as 10 equipa do pelotão da F1 vão pontuar enquanto 26.1% acreditam que 9 equipas vão pontuar. 26.1% também acreditam que 8 equipas vão pontuar, o que mostra que no geral, os leitores AutoSport acreditam que vamos ter um campeonato competitivo e que todas as equipas terão lugar no top 10 durante o ano.