F1, Leclerc: sonho do pódio frustrado, mas: “Ferrari pode ganhar em Singapura, talvez Baku e Las Vegas”

A Ferrari viu o sonho de um pódio em casa, no Grande Prémio de Itália em Monza, desvanecer-se, com Charles Leclerc a terminar na quarta posição. O piloto monegasco, que na fase inicial da corrida ainda lutou pela terceira posição com Oscar Piastri, acabou por perder terreno e por ter de se defender de George Russell, da Mercedes, durante o primeiro stint.

Leclerc admitiu que a equipa não tinha o ritmo necessário para desafiar os líderes. “Foi uma boa batalha com o Oscar [no início]. Senti que o estava a ultrapassar quando ele cometia um erro e ele ultrapassava-me quando eu cometia um erro”, descreveu à Sky Sports F1.

Contudo, a falta de velocidade foi evidente: “Eles simplesmente tinham mais ritmo do que eu. Tentei coisas que não estavam no carro e, por isso, perdi a traseira várias vezes, o que significou que não podia esperar muito melhor, infelizmente. Tentei, não tenho arrependimentos. Infelizmente, o ritmo no carro foi um pouco pior do que esperávamos.”

Apesar da desilusão em Monza, Leclerc mantém a esperança para outras provas do calendário. “Singapura, talvez Baku e Las Vegas, são, talvez as pistas onde estamos um pouco mais perto de vencer uma corrida. Mas penso que somos os terceiros favoritos – talvez se a Red Bull tiver dificuldades, talvez os segundos, mas nunca os primeiros, por isso será sempre uma tarefa árdua.”

A capacidade de Charles Leclerc para analisar abertamente as limitações da Ferrari, mesmo após uma corrida em casa onde a pressão é imensa, demonstra a sua maturidade e foco. A identificação de circuitos específicos onde o monolugar da Scuderia poderá ter uma performance mais competitiva é um aspeto crucial para a estratégia da equipa na reta final da temporada, procurando capitalizar as características de traçados que melhor se adaptem ao SF-25.