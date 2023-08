F1: Leclerc revela que há “outras prioridades” antes de renovar contrato com a Ferrari | AutoSport

Charles Leclerc é um dos pilotos do pelotão cujo contrato tem sido alvo de bastante especulação. Alguns rumores dão conta do descontentamento do piloto monegasco e apontam para uma saída da Ferrari, outros relatos referem um cenário diferente. Apesar disso e indiferente aos rumores, Leclerc não coloca nenhum prazo para a resolução deste tema e diz que está no lugar que sempre desejou.

Nos primeiros dias de agosto, a publicação francesa Sportune avançou que Charles Leclerc teria renovado contrato com a Ferrari por números significativos. A publicação avançava que o novo acordo seria por dois anos, com mais três de opção, sob a forma de cláusulas de desempenho, que permitiria ao piloto abandonar a equipa no final de cada ano. A mesma fonte apontava para um contrato total de mais de 185 milhões de euros, podendo chegar perto dos 50 milhões de euros por época no último ano.

Em entrevista à edição italiana do Motorsport.com, Charles Leclerc sublinhou que “sempre amei a Ferrari e foi sempre o meu sonho estar onde estou hoje”. O piloto dá conta que “ninguém na equipa está feliz com a situação em que estamos, mas sinto-me em casa”, revelando ainda que não existiram conversações sobre a renovação. Para o piloto do carro nº16, a discussão ainda não aconteceu porque as partes tinham “outras prioridades, e provavelmente ainda as temos”, garantindo que a equipa e ele próprio estão “apenas a concentrar no que é realmente importante, que é voltar a ser competitivo o mais rápido possível”. Como tal, não avançou qualquer data para a resolução deste tema.

Na mesma entrevista, Leclerc disse que a sua relação com Carlos Sainz, que também tem estado no centro das atenções no que respeita aos rumores da sua saída da Ferrari e do possível pré-contrato com a Sauber e Audi, é “excelente” apesar de serem ambos muito competitivos.

Foto: Martin Trenkler