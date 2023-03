F1, Lawrence Stroll: “Quanto mais trabalho, mais sorte tenho” | AutoSport

Lawrence Stroll começa a ver o fruto do seu trabalho. Depois de um grande investimento na Aston Martin, a equipa começa a fazer a transição para a nova fábrica, a equipa dá sinais muito positivos, mesmo ainda sem usufriu das novas instalações. Stroll estava visivelmente satisfeito e acredita que o melhor está para chegar, apontando ao título nos próximos anos.

“Quanto mais trabalho, mais sorte tenho”, disse Stroll. “Eu disse há alguns anos, estamos numa viagem de cinco anos para lutar pelo Campeonato do Mundo. Conheci muitos céticos quando disse isso e posso compreender isso, dada a nossa posição quando o disse. Muita coisa mudou desde então. Fiz, fizemos mudanças significativas. Temos as maiores instalações de ponta para as quais só mudaremos a 1 de Maio, pelo que o sucesso deste ano não pode ser atribuído a isso. Temos uma visão. Vamos ganhar. Estamos a seguir o que eu disse há dois anos. Este é o primeiro passo (o pódio de Alonso) que demos na viagem. Não podia estar mais orgulhoso. Gostaria de agradecer ao meu filho, de quem sou um pai muito orgulhoso. Estávamos em cirurgia e Lance disse-me que íamos para o Bahrein”.

Foto: Martin Trenkler