F1, Lawrence Stroll: “Lance tem sangue de campeão”

Lawrence Stroll conseguiu transformar uma Force India em processo de insolvência numa Aston Martin, equipa que mais curiosidade suscita para esta época. O dono da equipa falou dos seus pilotos

Stroll falou inevitavelmente do seu filho, que no ano passado alternou boas exibições com prestações mais apagadas. Lance Stroll é ainda visto com desconfiança e o seu talento é questionado, mas para o seu pai, tem tudo para ser campeão:

“Há muitas pessoas invejosas no mundo que desejam estar na posição do Lance, que fazem e dizem coisas parvas. Não presto muita atenção a isso e o Lance também não,” disse Stroll Pai numa entrevista com a agência noticiosa PA. “Será que penso que o Lance é talentoso? Penso que ele é muito talentoso. Não tenho dúvidas de que já demonstrou que tem sangue de campeão do mundo. Ele já mostrou isso ao fazer uma pole à chuva na Turquia no ano passado, quando as condições eram iguais para todos. Não há muitas pessoas que possam fazer isso”.

Para este ano a equipa irá ter uma cara nova, com Sebastian Vettel a trazer a experiência de campeão do mundo para a equipa:

“Esta equipa já fez muitas coisas, mas uma coisa que ainda não fez foi ser campeã do mundo e o Seb traz essa mentalidade, a metodologia, a ética de trabalho, planeamento e isso é inestimável”, disse Stroll. “Ele está inacreditavelmente motivado para fazer parte da Aston Martin, que regressa à Fórmula 1. Ninguém se torna quatro vezes Campeão do Mundo e depois esquece de como pilotar. Não tenho dúvidas que ele será tão rápido como sempre”.