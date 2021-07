F1, Lawrence Stroll: “Lance e Sebastian Vettel estão provavelmente ao mesmo nível” | AutoSport

Lawrence Stroll está satisfeito com o trabalho de Sebastian Vettel, apesar do começo titubeante. O patrão da Aston Martin tem gostado do que tem visto por parte do alemão e considera que tem uma dupla “perfeita”.

Depois de uma saída da Ferrari pela porta pequena, muitas dúvidas havia sobre a capacidade de Vettel em voltar a mostrar o que já evidenciou em épocas passadas. O arranque da época parecia provar que os mais céticos tinha razão mas Vettel tem subido de produção a cada corrida e agora sim pode-se dizer que foi uma excelente adição à equipa, como confirmou Stroll:

“Ele começou devagar, mas está atualmente está ao nível que queríamos”, disse Stroll au autosport.com. “Penso que o início lento também teve a ver com os problemas que encontramos nos testes, onde temos muito, muito pouco tempo de pista, apenas três dias, creio eu. Durante um dia e meio dos três dias, penso que tivemos todo o tipo de avarias com o carro. Portanto, faltou de tempo de pista. Sim, ele é o empregado mais caro, mas acho que está a fazer um ótimo trabalho”.

Além dos elogios a Vettel, Stroll aproveitou para elogiar o seu filho, Lance Stroll:

“Ele tem 22 anos de idade”, disse Stroll. “Ele está a competir este ano com Sebastian, penso que estão provavelmente ao mesmo nível. Por isso, não tenho quaisquer preocupações ou sentimentos de que Lance tenha falta de desempenho. À medida que for crescendo, ele vai adquirindo mais experiência. Como qualquer outra pessoa da sua idade, ele vai ficar mais forte. Por isso, não tenho absolutamente nenhuma preocupação”.