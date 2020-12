F1, Lawrence Stroll: “Espero ver Sérgio Pérez na Red Bull no próximo ano”

Lawrence Stroll, patrão da Racing Point e o homem que dispensou os serviços de Sérgio Pérez, deseja o que o mexicano consiga a vaga na Red Bull.

Não deixa de ser um pouco irónico ouvir o patrão da equipa que dispensou o piloto, desejar que ele consiga um dos lugares mais desejados da grelha, mas foi o que aconteceu. Stroll enalteceu a qualidade de Pérez e desejou o melhor ao ainda piloto da Racing Point:

“Checo [Pérez] tem sido uma mais-valia fantástica”, disse Stroll à Sky Sports F1. “Ele tem sido um trunfo fantástico para esta equipa muito antes de eu chegar. Adoraria vê-lo [na F1 em 2021]…Penso que ele prova com toda a certeza todos os fins-de-semana que merece estar no carro no próximo ano e espero que esteja na Red Bull”.

A Racing Point contratou Sebastian Vettel para a fazer dupla com Lance Stroll para 2021. Pérez esta neste momento sem contrato., à espera que a oportunidade na Red Bull se materialize. Caso contrário irá tirar um ano sabático.