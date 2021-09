F1: Lawrence Stroll confirma interesse em manter Sebastian Vettel | AutoSport

Lawrence Stroll confirmou que a Aston Martin mantém a firme vontade de contar com Sebastian Vettel para a próxima época. Alguns rumores davam conta de um suposto mal estar no seio da equipa, que poderia levar Vettel a pendurar o capacete mais cedo que o esperado e que a Aston Martin andava no mercado à procura de um novo piloto.

Mas Stroll, que hoje esteve no arranque da construção da nova fábrica da Aston Martin, para a F1, e confirmou que pretende continuar a contar com o tetracampeão alemão:

“Estamos encantados com Sebastian. É nossa firme intenção continuar com ele no próximo ano e para além”.

Stroll disse esperar uma resposta sobre o futuro de Vettel “iminentemente”.

Assim deveremos ter mais uma equipa com a sua dupla fechada para 2022, pois a manutenção de Lance Stroll é lógica.