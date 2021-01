F1: Lawrence Stroll confirma adiamento do GP da Austrália e testes no Bahrein

Os rumores são cada vez mais persistentes e agora o dono da equipa Aston Martin, Lawrence Stroll, confirmou que o GP da Austrália será adiado.

O canadiano referiu que a prova não deverá acontecer na data prevista e a decisão apenas carece de confirmação oficial:

“Melbourne foi adiado. Não foi oficialmente anunciado mas será em breve”, disse o canadiano. “Iremos para lá algures no Outono e a primeira corrida será no Bahrein”.

Confirmando que os testes de pré-época também terão lugar no Bahrein, mas não podendo confirmar a data, Stroll admitiu que a incerteza sobre a pandemia continuará a afectar o desporto.

“Acredito que vamos ter dois ou três meses difíceis”, admitiu Stroll. “Há uma luz ao fundo do túnel com a vacina, mas penso que as primeiras corridas serão ligeiramente desafiantes. Mas tiro o chapéu à gestão da Fórmula 1 e a FIA para organizar 17 corridas, como fizemos no ano passado em 23 semanas, sem grandes problemas, de uma forma muito impressionante. Penso que o pior já passou e aprendemos ao longo do ano passado como proceder com este ano”.