F1, Lawrence Stroll: Aston Martin e Honda querem ser “bem sucedidas em pista” | AutoSport

Aston Martin e Honda confirmaram a parceria técnica entre ambas a partir de 2026, acabando com toda a especulação sobre este assunto.

A equipa de Silverstone passa a ter a unidade motriz fornecida pela Honda, afastando-se da Mercedes, que passará a ter Williams e McLaren como equipas clientes, além da sua própria equipa, um número de equipas clientes que vai de encontro aquilo que se dizia ser o objetivo da estrutura liderada por Toto Wolff na Fórmula 1. Enquanto isso, a Honda deixa de produzir e enviar os componentes para Milton Keynes, passando a unidades montadas nos Red Bull e AlphaTauri produzidas dentro de portas, pela parceria Red Bull-Ford.

Para Lawrence Stroll, Aston Martin e Honda partilham a ambição de serem bem sucedidas, sendo natural a parceria entre ambas.

“Gostaria de dar as boas-vindas à Honda e à HRC [Honda Racing Corporation] à Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team”, disse Stroll. “Partilhamos a motivação, determinação e uma ambição implacável de sucesso em pista. A Honda é um titã global e o seu sucesso no desporto motorizado é de longa data e incrivelmente impressionante. Gostaria de agradecer ao Sr. Mibe [CEO da Honda] e ao Sr. Watanabe [Presidente da HRC], bem como a toda a equipa da HRC, agora que embarcamos juntos no emocionante futuro a partir de 2026.”

Martin Whitmarsh, CEO do grupo Aston Martin Performance Technologies, referiu que: “na minha carreira, tive a sorte de trabalhar com a Honda ao longo dos anos e estou entusiasmado por ter a oportunidade de fazer parceria com a HRC e a Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team a partir de 2026. Os novos regulamentos da unidade motriz da F1 para 2026 representam uma mudança enorme e importante, mas estamos confiantes de que podemos navegar com sucesso em conjunto. Em conjunto com o nosso parceiro estratégico Aramco, podemos esperar uma colaboração aberta para um objetivo comum. A nossa futura parceria de trabalho com a Honda é uma das últimas peças do puzzle que encaixam nos ambiciosos planos da Aston Martin na F1. Por último, gostaria de prestar homenagem ao nosso atual fornecedor de unidades motrizes, com quem continuaremos a manter uma parceria durante as próximas épocas.”