F1: Lawrence Stroll apoia entrada da Volkswagen | AutoSport

O homem forte da Aston Martin é a favor da entrada de uma ou mais marcas na disciplina, afirmando que o interesse prova a força da F1 neste momento. Lembramos que a Aston Martin quer aumentar a sua força laboral para o nível de uma equipa de topo, levando o chefe de equipa, Otmar Szafnauer a explicar ontem, que a equipa pretende vencer o título quando o projeto estiver bem alicerçado.

“Penso apenas que isso mostraria a força do desporto”, afirmou Lawrence Stroll. “Os grupos mais fortes que estão no desporto são melhores para todos os envolvidos, quer sejam fãs, quer sejam proprietários de equipas, quer sejam FOM ou FIA. Por isso sei que estão bastante envolvidos em conversas sobre o regresso com uma ou duas das suas marcas, e estou muito entusiasmado e apoiante, e aguardo com expectativa a sua entrada no desporto. Penso que seria ótimo.”

Sobre a visão da Liberty Media em colocar os EUA como o objetivo prioritário de crescimento da F1, Stroll está de acordo com a definição desse mercado, que é para a sua empresa de carros de estrada, o segundo maior.

“Para a nossa empresa de carros de estrada, é o nosso segundo maior mercado, os EUA, por isso temos um tremenda posição lá há muitos, muitos anos. Os Estados Unidos é onde a F1 pensa que pode crescer mais. É por isso que no próximo ano, vamos acrescentar Miami e é por isso, que estamos em conversações para fazer Las Vegas. Agora os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo, particularmente para um produto premium, e nós temos uma menor presença. Portanto, a oportunidade de crescimento, para o desporto, para as equipas, para atrair patrocinadores, para atrair adeptos, a maior, de longe a maior oportunidade é os Estados Unidos, porque foi um vazio tão grande durante tantos anos”.