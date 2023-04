F1: Lawrence Stroll ambiciona mais do que pódios para a Aston Martin | AutoSport

Três corridas realizadas em 2023 e três pódios consecutivos para Fernando Alonso e Aston Martin. Pelo meio ainda houve um episódio caricato de “trocas” de troféus com George Russell, mas o piloto espanhol acabou mesmo por dar três terceiros lugares à equipa de Silverstone, algo que o “patrão” da Aston Martin quer que sejam servidos como aperitivos e não como prato principal. Mike Krack, chefe de equipa confidenciou ao Motorsport.com que o empresário que comprou a Force India e a Aston Martin, possibilitando o regresso da marca britânica à Fórmula 1, ambiciona mais do que pódios para a sua estrutura. Depois de um forte investimento nas instalações da Aston Martin e de trazer muita gente de outras equipas para o “seu” projeto, Stroll está “feliz por termos dado um passo em frente, mas isto não é suficiente para as suas ambições”, disse Krack. Ainda antes, o chefe de equipa observou que o empresário não tem qualquer problema em questionar os responsáveis da equipa quando acontecerá a primeira vitória da Aston Martin.

Para alcançar a vitória, tendo em conta a solidez que a Red Bull apresentou no início da temporada, a Aston Martin tem que garantir um nível alto do ritmo de desenvolvimento do AMR23 durante a temporada. “Conseguimos no ano passado desenvolver substancialmente o carro. Partimos de uma base mais elevada este ano, pelo que não será tão fácil como foi no ano passado, mas temos de fazer progressos se quisermos ficar onde estamos, porque senão não fizermos nada, iremos andar para trás”, concluiu Mike Krack.