F1: Lawrence Stroll admite conversas com Audi e mostra interesse em Alonso | AutoSport

A Audi e a Porsche estão a trabalhar na sua entrada na F1 e se do lado da Porsche o destino parece já traçado, com a parceria com a Red Bull a ser cada vez mais provável, do lado da Audi há mais indefinição. Depois do interesse inicial na McLaren, que entretanto arrefeceu, a marca alemã continua a procurar potenciais parceiras e a Aston Martin pode ser uma solução.

Lawrence Stroll admitiu, citado pelo Autosprint, que decorreram conversações entre a sua estrutura e a Audi. ” Fomos abordados pela Audi? Sim. Estamos muito felizes com nossa colaboração com a Mercedes? Sim. O mundo da Fórmula 1 está cheio dessas histórias” .

A abordagem não implica que o acordo esteja iminente, mas é um sinal que as sondagens da marca alemã são cada vez mais intensas. É também um sinal de que Stroll poderá querer mudar algumas coisas na sua estrutura. Certamente descontente com os resultados recentes, os rumores da possível saída de Sebastian Vettel para a entrada de Fernando Alonso ganham alguma força nesta fase. As prestações do alemão não terão agradado a Stroll que poderá tentar encontrar um novo colega de equipa para o seu filho.