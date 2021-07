F1. Lawrence Stroll: “A nossa ambição final é ganhar campeonatos” | AutoSport

Lawrence Stroll parecia estar com pouca paciência no início da época, quando os resultados da Aston Martin não eram os desejados. Chegou a falar-se de uma pressão exagerada por parte do patrão da equipa, mas agora parece que Stroll entende que é preciso paciência.

O milionário canadiano admitiu que não é realista pensar em lutar por vitórias antes que o processo de reestruturação esteja concluído e estável:

“Estamos atualmente num bom lugar”, disse Stroll aos meios de comunicação esta semana. “Partilhamos o túnel de vento da Mercedes, por isso estamos num dos melhores túneis de vento. Não é tão bom como ter o nosso, mas não é como se estivéssemos a sacrificar-nos por estarmos num túnel de vento pobre. Em termos de instalações, superámos definitivamente as que tínhamos. Estamos a instalar muitas instalações temporárias à volta do nosso local, a fim de acomodar todas estas novas contratações. Penso que estaremos na nova fábrica dentro de 18 meses ou 20 meses, no final do próximo ano. Na Fórmula 1, como qualquer outro negócio, penso que não se poderia realisticamente pensar em ganhar antes de quatro ou cinco anos. Penso que é o que é preciso”.

“O meu historial, praticamente como em qualquer outro negócio que tenho, é ganhar. Neste caso, vencer na Fórmula 1 significa obviamente campeonatos mundiais e, em última análise, é por isso que estamos a lutar, é por isso que eu estou a lutar. Claro que todos sabemos que o sucesso na Fórmula 1 – ou em qualquer outro negócio, já agora – não acontece da noite para o dia. Leva anos a colocar as pessoas certas, as ferramentas certas, os processos certos no lugar. Mas estamos a construir e a investir na nossa equipa, com a ambição de subir na grelha ano após ano, e a nossa ambição final é ganhar campeonatos mundiais”.