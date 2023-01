F1: Laurent Rossi espera que Gasly “faça crescer a equipa” | AutoSport

Perdendo Fernando Alonso para 2023 a Alpine ficou também orfã de um piloto experiente e capaz de fornecer informações precisas que ajudem o desenvolvimento do monolugar francês. Esteban Ocon pode fazê-lo, mas o espanhol era precioso nesse aspeto. Por isso, o CEO da Alpine espera que Pierre Gasly possa dar um bom feedback à equipa sobre como devem proceder para que o carro esteja cada vez melhor.

“Temos esperança que nos traga o que precisamos, que é continuarmos a desenvolver o carro, porque neste momento ainda estamos praticamente no meio do pelotão e precisamos de melhorar um pouco o carro”, afirmou Laurent Rossi, citado pelo Motorsport.com. “Para isso, precisamos de pilotos que não só sejam capazes de ser rápidos e somar pontos com o potencial que o carro nos dá, mas também de o levar para outro nível. Isso significa que à sexta-feira precisa de ser capaz de dar feedback e levar toda a equipa na direção certa para que o carro melhore. Portanto, é isso que esperamos que o Pierre traga”.

O responsável máximo da Alpine acrescentou ainda que a nova contratação da sua equipa já teve este papel na AlphaTauri e por isso “queremos que continue a fazer isso, que faça crescer a equipa, que cresça connosco e que nos leve a um novo nível”.

Depois de terminar no quarto posto da classificação do mundial de Fórmula 1 em 2022, a Alpine aposta agora em conseguir encurtar a diferença para as três equipas da frente na época passada com uma dupla de pilotos completamente francesa.