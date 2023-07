F1: Laurent Rossi deixa de ser CEO da Alpine, Philippe Krief assume o seu lugar | AutoSport

O CEO Alpine, Laurent Rossi, responsável pela equipa de Fórmula 1 do Grupo Renault, foi afastado do cargo assumindo uma nova posição dentro do Grupo Renault. Philippe Krief assumirá o papel de timoneiro da Alpine.

Laurent Rossi assumiu o protagonismo na Alpine em 2021 quando foi apontando como CEO, assumindo a liderança do projeto F1, que até então estava sob a alçada de Cyril Abiteboul, ainda como Renault. A missão era de dar mais visibilidade à Alpine e de tornar a equipa de F1 competitiva, com o famoso plano de 100 corridas até chegar ao topo. Depois de um 2022 positivo, em que a Alpine ficou à frente da McLaren, a época 2023 não corre de feição e Rossi até usou o termo “amador” para classificar algumas prestações da equipa no arranque desta época. A pressão na equipa foi subindo de tom, à medida que a McLaren se foi destacando nas últimas corridas, com a Alpine sem mostrar capacidade para se instalar no topo da luta pelo meio da tabela. Rossi sai passado dois anos, sem levar a termo o plano de 100 corridas.

Luca de Meo, chefe do grupo Renault, afirmou: “Gostaria de agradecer ao Laurent pelo seu empenhamento inabalável ao longo dos últimos dois anos ao leme da Alpine. Laurent definiu uma estratégia clara e ambiciosa para a marca. Colocou a Alpine na melhor posição possível para atingir os seus objetivos a longo prazo. A Alpine está agora pronta para entrar numa nova fase do seu desenvolvimento e para se tornar uma marca do futuro”. Rossi “concentrar-se-á agora em projetos especiais ligados à transformação do Grupo”.

O antigo diretor técnico da Alfa Romeo e chefe de engenharia da Ferrari, Philippe Krief, que se juntou à Alpine no início de março, foi nomeado sucessor de Rossi.