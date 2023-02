F1, Laurent Rossi, CEO da Alpine: “Alpine está a subir e vai continuar a subir” | AutoSport

Laurent Rossi, CEO da Alpine, está confiante que a equipa vai continuar a manter a sua progressão ascendente de modo a desafiar as equipas da frente: “É sempre um sentimento de imenso orgulho quando revelamos oficialmente o nosso carro para a época seguinte. Desde que a Alpine chegou à Fórmula 1 em 2021, tenho estado ansioso por ver progressos contínuos e marcar passo em cada época e cada marco à medida que vão chegando.

Em última análise, nós na Alpine somos movidos por um desejo natural de correr e isso está gravado na herança da empresa e permanecerá no centro dos nossos projetos motorizados durante muitos anos.

Gostaria de felicitar as equipas de Enstone e Viry – lideradas por Pat, Matt e Bruno pelo seu trabalho excepcional na conceção e entrega do magnífico A523, que estamos todos muito ansiosos por ver em batalha na pista.

Orgulho-me de ter confiado a Esteban (Ocon) e Pierre (Gasly) para serem a cara da marca Alpine como pilotos para 2023. Eles devem liderar a equipa profissionalmente tanto na pista como fora dela e contribuir para o sucesso da equipa na concretização dos seus objetivos. Alpine está a subir e vai continuar a subir, disso tenho a certeza”, disse Laurent Rossi, CEO da Alpine