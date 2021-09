F1, Laurent Rossi: “Alpine decidiu ficar no desporto a longo prazo” | AutoSport

Depois de avanços e recuos, a Renault, agora Alpine, parece ter encontrado o rumo para ter sucesso na F1. Laurent Rossi confirmou que o plano delineado é pensado a longo prazo.

O regresso da Renault na F1 trouxe um ânimo que parecia desaparecido pois em 2016 poucos esperavam que uma marca entrasse na F1, mas os franceses quiseram mostrar ao mundo que tinham capacidade para serem bem sucedidos, como já aconteceu no passado. Mas o projeto teve um crescimento titubeante, com base em promessas inatingíveis e constantes reestruturações. Com Luca de Meo, CEO da Renault a pegar nas rédeas do projeto, o cenário parece ter mudado de figura. A Alpine ainda não mostrou a competitividade que todos desejam e a vitória na Hungria não permite fazer esquecer a realidade da equipa, mas Laurent Rossi, CEO da Alpine o plano é claro e a vitória não faz diferença:

Em conversa com Auto, Motor und Sport, disse: “O carro não era tão bom como esperávamos no início da época. Isso levantou questões sobre o quão bem nos podíamos adaptar às mudanças de regras em 2022. Operacionalmente também nem sempre tomámos as melhores decisões no início da época. Na escolha dos pneus, na gestão dos pneus. Isso foi frustrante. Se o carro não for suficientemente rápido, é preciso pelo menos otimizar todas as outras áreas. Aprendemos com isso”.

“Mas agora estamos muito melhor na qualificação, ao manter os carros fora do trânsito. Isso não soa importante, mas é extremamente importante para nós. Tornamo-nos realmente fortes em estratégia de corrida. Budapeste mostrou isso. Defendemos bem as nossas posições. Bem, Fernando também ajudou um pouco. A vitória não foi assim tão importante. Mudámos fundamentalmente a nossa visão da Fórmula 1. Antes, a Fórmula 1 era sempre um problema para toda a direção e para todo o grupo Renault. Agora este grupo está dividido em quatro marcas, e a Alpine é uma delas. Decidimos que vamos permanecer na Fórmula 1 durante os próximos cinco a dez anos. Uma vitória não muda a nossa estratégia, mas ajuda-nos a acreditar nela”, concluiu Rossi.