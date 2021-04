F1, Laurent Rossi (Alpine): “Atingimos o máximo deste carro”

O novo CEO da Alpine, Laurent Rossi, admite que a equipa tem um problema pois o carro deste ano já tem muito pouco para dar.

O chassis da Alpine tem efetivamente 3 anos, pois a base de 2019 foi usada em 2020 e por consequência em 2021, por força do prolongamento deste conjunto de regulamentos, pelo que a equipa terá de ser sempre perfeita para atingir os objetivos desejados:

“O objetivo é continuar onde terminámos em 2020. De qualquer modo, já atingimos praticamente o máximo deste carro. Portanto, será também sobre tirar o máximo do carro para aperfeiçoar todo o funcionamento da organização”, explicou Rossi em conversa com a Formula1.com. “Também precisamos de nos certificar de que vamos fazer o melhor carro de sempre para a próxima era com os novos regulamentos. A equipa está agora completamente pronta. Temos um plano, temos uma visão e existe um caminho claro para toda a equipa. Dá muita confiança para ter um plano assim. Temos um bicampeão mundial em Alonso que traz muita experiência e estamos agora a dar os primeiros passos de um longo caminho”, concluiu Rossi.