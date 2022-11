F1: Laurent Rossi admite muitos problemas na Alpine antes da época começar | AutoSport

A Alpine teve os seus problemas com o monolugar, especialmente o de Fernando Alonso, mas no geral, foi uma boa época para os franceses, que bateram a McLaren pelo quarto lugar, um objetivo que traziam de 2021.

Apesar de uma época bem conseguida dentro de pista – fora dela foi um pesadelo de relações públicas e situações caricatas desde o anúncio da saída de Fernando Alonso – o responsável máximo da Alpine, Laurent Rossi admitiu que a equipa chegou ao teste de Barcelona com muitos problemas para resolver, que felizmente foram solucionados, em parte, durante a época.

“Começámos mal a temporada. Chegámos a Barcelona em farrapos, posso dizer”, admitiu Rossi. “A ideia era desenvolver a partir daí porque era um carro novo e depois tentar subir na classificação. Recordo que ninguém nos via a passar da oitava posição na época. E a McLaren tinha um carro muito rápido, por isso estou muito feliz por termos conseguido alcançá-los e ultrapassá-los para chegar onde chegamos”.

O CEO da Alpine salientou ainda que a nova organização interna da equipa, com a entrada de Otmar Szafnauer para chefe de equipa e uma redistribuição das funções internas, teve um peso grande no sucesso alcançado, sendo “importante terminar em quarto lugar, não apenas financeiramente, mas também pelo ímpeto” que dá à equipa. Com este resultado final, Rossi e os restantes responsáveis pela equipa francesa, acreditam poder dar um passo em frente na próxima época.