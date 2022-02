F1, Laurent Rossi: “A nossa abordagem no ano passado era diminuir a potência quando chegamos ao pico” | AutoSport

2022 é um ano importante para a Alpine. A chegada da nova era deveria ser, supostamente, a chegada também de uma Renault mais forte e capaz de lutar pelo título, mas o plano foi mudado e a equipa passou a ser Alpine, com uma estrutura completamente diferente, que este ano voltou a mudar. Mas o otimismo mantém-se e os responsáveis olham para este ano como uma oportunidade de dar o salto. Vai ser preciso inovar do lado do chassis, mas também do lado do motor e este ano a esperança na nova unidade motriz é redobrada.

Laurent Rossi, CEO da equipa francesa, foi ambicioso no seu discurso de pré-época, citado pelo jornal A Marca. “Para nós, esta época é uma mudança de jogo. Espero que possamos diminuir a diferença para as equipas mais rápidas”, disse ele. “A abordagem no passado era preferir diminuir um pouco a potência do motor quando sabíamos que tínhamos atingido o pico, em vez de ter um motor mais fiável que não era suficientemente rápido. Agora vamos fazê-lo de forma diferente. A boa notícia é que já fizemos milhares de quilómetros na área de testes com este novo motor nas últimas semanas”, disse Rossi sobre o A522. Na Alpine, esperam um melhor desempenho. “O centro de gravidade mudou. O motor é mais leve e pode funcionar bem numa vasta gama de condições”, acrescentou ele.