F1: Laurent Mekies surpreendido com Max Verstappen

O novo diretor da Red Bull Racing, Laurent Mekies, falou das suas primeiras impressões sobre Max Verstappen, revelando que ficou “surpreendido” com o nível de compromisso e capacidade geral do tetracampeão.

Mekies assumiu o cargo de diretor da Red Bull logo após o Grande Prémio da Grã-Bretanha, substituindo Christian Horner, que deixou o cargo após 20 anos no comando. Embora Mekies já tivesse sido diretor da Racing Bulls, a sua carreira não se cruzara diretamente com a de Verstappen — até agora.

Os Grandes Prémios da Bélgica e da Hungria marcaram as primeiras corridas de Mekies a trabalhar diretamente com Verstappen, e a experiência deixou uma forte impressão.

“De repente, você passa a conhecê-lo um pouco melhor… e descobre tudo o que está por trás do que se vê na pista”, disse Mekies no podcast Inside Track da BBC. “O nível de compromisso é fora do comum. Percebes que é assim que se chega a um nível tão incrível. Descobrimos o Max fora da pista e um nível completamente fora do comum de compromisso, amor pelo desporto, simplicidade e uma abordagem direta aos bons e maus momentos. Fica muito claro que essa combinação o torna intocável e único. É uma combinação incrível ter esse talento bruto combinado com o amor e o compromisso absolutos pelo desporto, com toda a compreensão que ele desenvolveu.”

Boas impressões de Verstappen

As primeiras impressões de Verstappen relativamente à chegada de Mekies também foram positivas. O piloto demonstrou confiança no novo diretor da equipa Red Bull, afirmando que aprecia a abordagem que Mekies adota desde que assumiu o cargo após o Grande Prémio da Grã-Bretanha.

Falando antes das férias de verão, Verstappen reconheceu que, embora qualquer impacto significativo da liderança de Mekies leve tempo, os primeiros sinais são promissores.

“É claro que ainda é muito cedo, mas gosto da forma como Laurent está a trabalhar”, disse Verstappen. “Muito motivado, sempre a fazer as perguntas certas, tanto a mim como à equipa – é bom ver isso. Este ano é muito difícil ver qualquer tipo de benefício disso”, acrescentou. “Mas espero que no próximo ano, ou nos próximos dois anos, é claro, possamos realmente ver esse toque na equipa, e estou muito animado com isso.”