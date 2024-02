F1: Laurent Mekies respondeu às críticas de Zak Brown sobre ligação entre as equipas da Red Bull | AutoSport

O chefe de equipa da Visa Cash App RB, Laurent Mekies, respondeu às críticas de Zak Brown sobre as ligações desta estrutura com a equipa da Red Bull, reafirmando toda a legalidade na aliança mais estreita entre as duas equipas.

O diretor executivo do grupo McLaren disse anteriormente que ainda há margem para melhorar os regulamentos que controlam a troca de componentes entre equipas. “Ainda temos algum trabalho a fazer em torno dos regulamentos para o futuro. Para garantir que a equipa A/B e as co-propriedades não prejudiquem a equidade desportiva, agora que temos este limite orçamental e, portanto, nessa base, penso que vamos ter 10 equipas muito competitivas no próximo ano”.

Para Mekies, “o que Zak disse é que existem, sem dúvida, regulamentos e conselhos sobre esses regulamentos. Também é bom lembrar que temos estes regulamentos para nos permitir partilhar alguns dos componentes. Há duas razões principais para isso. A primeira é que, como desporto, queríamos ter um pelotão mais próximo, menos tempo entre quem está a ganhar e os adversários. Isso foi feito permitindo a partilha de alguns componentes para evitar uma grande dispersão entre o topo e o fundo da grelha. Se olharmos para os resultados do campeonato do ano passado, se somarmos apenas as pontuações das quatro últimas equipas, nem sequer conseguimos recuperar o que [a Alpine] alcançou na sexta posição. Por isso, se olharmos para o campeonato, ainda há uma grande diferença, o que significa que os carros estão a lutar atrás para conseguirem alguns pontos”.

O responsável da Visa Cash App RB acrescentou que “a segunda razão pela qual os regulamentos foram pensados desta forma é oferecer um modelo de negócio mais sustentável a quem quiser participar. Sim, estamos num bom momento comercial e o investimento na Fórmula 1 é fantástico, mas a realidade é que a maioria dos acionistas das equipas está a investir dinheiro. Antes de eliminarmos o modelo de negócio mais sustentável, temos de ter uma visão a longo prazo sobre o que vai fazer pelo desporto nos próximos anos”.

Zak Brown continua a ser o elemento que critica as sinergias entre estas duas equipas, mas o assunto foi discutido em sede de Comissão de F1 no ano passado e, conforme os primeiros resultados da equipa italiana esta temporada, deverá manter-se como tópico de conversa nos próximos meses.

Foto: Jesse Grant/Getty Images for Visa Cash App RB/Red Bull Content Pool