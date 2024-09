F1, Laurent Mekies (RB Honda): “precisamos de um passo no desempenho…”

A RB já chegou a ser a equia líder do meio do pelotão, este ano, mas depois de terminar sempre com um carro nos pontos entre as corridas da Áustria e da Bélgica, os dois pilotos já não pontuaram nos Países Baixos e também não o conseguiram agora em Monza. Yuki Tsunoda desistiu depois de Nico Hulkenberg lhe ter batido, Daniel Ricciardo bem tentou chegar aos pontos, mas não conseguiu.

Para Laurent Mekies (Diretor de Equipa): “em primeiro lugar, que anúncio brilhante este fim de semana foi para a Fórmula 1, com uma multidão lotada num circuito de Monza atualizado, que assistiu ao que a maioria deles queria, uma vitória da equipa da casa. Os nossos parabéns à Ferrari e a Charles Leclerc por uma excelente condução. Quanto à corrida de hoje, pode dizer-se que foi ditada por Hulkenberg, com Daniel a receber uma penalização de 5 segundos, depois de o ter forçado a sair da pista, antes do Nico ir contra o Yuki, levando-nos a retirar o carro.

O aspeto mais frustrante do abandono de Yuki é que perdemos 40 voltas que teriam aumentado a nossa compreensão das atualizações que introduzimos aqui. O Daniel recebeu depois uma nova penalização de 10 segundos porque não executámos a primeira corretamente. Vamos ter de rever os nossos procedimentos neste cenário e aprender com o erro de hoje.

Estas coisas acontecem, mas o trabalho da nossa equipa nas boxes tem sido, de um modo geral, excecional esta época. Vamos agora ficar em Monza para um teste de pneus Pirelli na quarta-feira e depois teremos alguns dias para ver que lições podemos tirar deste fim de semana, especialmente em termos do pacote de atualização.

De facto, estava previsto para a próxima ronda no Azerbaijão, mas um grande esforço da fábrica permitiu-nos trazer um conjunto de peças para Monza, que escolhemos para correr com o Yuki.

Não podemos esconder o facto de que mesmo sem as suas penalizações, teria sido difícil para o Daniel terminar nos pontos. Precisamos fundamentalmente de um passo no desempenho para regressar à frente do meio-campo e o nosso foco está na análise dos dados recolhidos aqui antes de irmos para Baku.”