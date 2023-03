F1: Laurent Mekies pediu para sair e Alpine estará interessada | AutoSport

Os rumores das saídas da Ferrari ganharam força na semana passada e, aparentemente, Laurent Mekies terá pedido para sair da equipa.

O atual diretor-desportivo da equipa italiana terá manifestado vontade de sair da equipa, seguindo os passos de David Sanchez, que apresentou a sua demissão da equipa, deixando a liderança do departamento de aerodinâmica da equipa transalpina, depois do arranque de época titubeante da Scuderia. Segundo o formu1a.uno, Mekies terá recebido propostas da Alpine, FIA e Liberty Media. Agora tudo depende da vontade da Ferrari em deixar sair o francês, mas dada a vontade das chefias da marca em fazerem uma revolução profunda, Mekies poderá ter a saída facilitada. Mas é mais um episódio de instabilidade numa equipa que vive de reestruturação em reestruturação, com os resultados que se conhecem.