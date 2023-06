F1: Laurent Mekies já tem data de saída da Ferrari | AutoSport

Laurent Mekies foi o escolhido para suceder a Franz Tost para liderar a AlphaTauri, partilhando essas responsabilidades com Peter Bayer que será o CEO da estrutura italiana, no entanto ainda não havia um acordo entre Ferrari e a equipa-irmã da Red Bull sobre a saída de Mekies de Maranello. Segundo a edição italiana do Motorsport.com, o acordo foi agora alcançado.

O engenheiro francês deverá continuar na pitwall da Ferrari até ao Grande Prémio da Hungria, aproveitando a pausa de verão da Fórmula 1 para deixar de exercer funções na equipa italiana e passar a gozar a licença – ‘gardening leave’ – antes de começar a trabalhar na AlphaTauri.

Alguns rumores em Itália dão conta da possibilidade de Diego Ioverno passar a desempenhar as funções de Mekies dentro da organização. O italiano estará no Canadá com a equipas e volta a cumprir funções operacionais em pista depois de ter sido chefe do departamento de montagem e é visto como o responsável pela melhoria no processo das paragens para troca de pneus da Ferrari deste ano.