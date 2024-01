F1: Laurent Mekies encerra capítulo da Ferrari e abraça “uma nova aventura” | AutoSport

Laurent Mekies passou a exercer as funções de chefe de equipa da AlphaTauri este mês, depois de passar pela obrigatória licença ao deixar a Ferrari no verão passado. O engenheiro francês vai partilhar com Peter Bayer a responsabilidade de liderar a equipa italiana numa altura de muitas mudanças em termos de processos internos e com uma maior ligação à Red Bull.

Numa publicação no Linkedin, Mekies deu conta que “ao encerrar o meu capítulo de vermelho [da Ferrari], é o momento de agradecer a todos na Scuderia Ferrari por 5 anos inesquecíveis. Passamos por altos e baixos juntos, lutamos todos os dias e demos tudo o que podíamos”. O antigo diretor desportivo da Ferrari quis agradecer a “todas as pessoas fantásticas da Scuderia, e aos fantásticos Tifosi”, mas salientou que “começa agora uma nova aventura e é com um grande sentimento de gratidão que passo de uma família de corridas muito especial para outra família de corridas muito especial”.

Laurent Mekies passa assim, a chefe de equipa da AlphaTauri, depois de uma passagem cheia de percalços pela estrutura de Maranello. Regressando a uma casa que conhece, Mekies foi engenheiro de corrida, engenheiro-chefe e responsável de Desempenho do Veículo na sua primeira passagem por Faenza, para depois passar quatro anos na FIA como diretor de segurança e diretor adjunto de corrida, antes de se juntar à Ferrari em 2018. Mekies será responsável pela operação diária da equipa, incluindo as operações técnicas, de produção, e em conjunto com Bayer, criarão uma nova estrutura de liderança “com igual responsabilidade”, como explicava a equipa em comunicado no momento do anúncio do seu nome para liderar a AlphaTauri.