F1, o que quer Laurent Mekies para a Red Bull: maximizar talento

Foco no potencial, garantir que os melhores rendam ao máximo, aproveitar a energia Red Bull como combustível para uma equipa de talentos…

No seu primeiro dia como Team Principal e CEO da Red Bull, Laurent Mekies partilhou o seu principal foco para o futuro, destacando a importância de garantir que todos os talentos da equipa tenham o que precisam para render ao máximo.

Após a notícia da saída imediata de Christian Horner na quarta-feira, foi confirmado que Mekies – anteriormente Team Principal na Racing Bulls desde o início de 2024 – assumiria o cargo na equipa sediada em Milton Keynes, enquanto Alan Permane assume a posição de chefe de equipa na equipa irmã.

Mekies viajou do campus da Red Bull para se juntar à equipa para um dia de filmagens planeado em Silverstone na quinta-feira, e mais tarde deu a sua avaliação de como tinha sido conhecer os seus novos colegas.

“Ainda olho para estes tipos como a maioria das pessoas do nosso lado da equipa olha para eles”, admitiu o novo Team Principal. “Vemos as melhores pessoas do mundo no que fazem; é isso que esta equipa é, mesmo sendo concorrentes anteriormente.

“Olhamos para [Red Bull] como sendo a equipa mais afinada, tendo conseguido acumular a maior quantidade de talento em conjunto, e vocês são simplesmente os melhores no que fazem, e é um privilégio juntar-me a esta equipa.

“O foco será realmente garantir que todas as pessoas talentosas aqui tenham o que precisam para render ao máximo, porque já são os melhores, e estaremos a focar-nos nisso, a garantir que a energia da Red Bull está a fluir através da equipa.”

Desafios e o futuro

Enquanto Mekies falou positivamente sobre o seu primeiro dia, também reconheceu a tarefa que a equipa enfrenta no futuro, particularmente em termos de preparação para um novo ciclo de regulamentação no desporto no próximo ano.

“Não estamos a subestimar o desafio que temos pela frente”, disse Mekies. “A Fórmula 1 vai enfrentar provavelmente a maior mudança de regulamentação na sua história [em 2026], e tem um lugar muito particular para a Red Bull enquanto avançamos com a nossa própria unidade de potência.

Vai ser um desafio incrível, e todos vão encarar isso em conjunto. Tenho a certeza que com a contribuição de todos como equipa, vamos superar este desafio.”

Próximos passos

Em termos de quais serão os seus próximos passos como Team Principal e CEO, Mekies sublinhou que o seu foco será conhecer as pessoas na Red Bull.

“Há apenas um próximo passo – o que não se pode esperar para fazer é conhecer as pessoas.

Obviamente, ainda não passou um dia, então mal posso esperar para conhecer o máximo de pessoas possível.

Queremos descobrir a magia, queremos conhecer os rapazes e as raparigas que estão a fazer a magia nos bastidores.

“E é a isso que as próximas semanas serão dedicadas, para tentar conhecer o máximo de pessoas possível, para ouvi-las, para tentar entender esta bela e mágica máquina que é a equipa Red Bull Fórmula 1, e eventualmente encontrar formas de contribuir para isto.”

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA