F1, Laurent Mekies: “É bom estar de volta à luta pela pole…”

Laurent Mekies, diretor da equipa Red Bull, assegurou a sua primeira pole-position desde que assumiu o lugar de Chefe de Equipa da Red Bull, e também teve os dois carros no top 10 o que não sucedeu muitas vezes este ano.

Sobre Max Verstappen conquistar a pole position, Mekies sabia que não seria fácil, mas aconteceu: “Nunca sentimos que a pole fosse garantida. A boa notícia deste fim de semana foi que estivemos certamente mais perto da luta pela pole, já que não estávamos nessa luta há algumas corridas, então foi bom sentir que isso poderia ter acontecido.

“No entanto, sentimos que os dois McLaren ou os dois Ferrari, ou mesmo talvez os dois Mercedes poderiam estar na pole, então havia seis ou sete carros a disputá-la, e Max e a equipa fizeram um ótimo trabalho, começando com o pé direito na sexta-feira e tentando recuperar milésimos de segundo até a sessão final da qualificação, e é bom ver que isso nos trouxe algumas recompensas hoje.

Estamos bem cientes de que a vantagem da McLaren tende a aumentar na corrida. Já estivemos algumas vezes na situação em que estávamos à frente deles na corrida e eles tinham mais ritmo. Estamos a trabalhar todos os fins de semana para tentar reduzir esse défice e amanhã teremos outra resposta sobre o nosso progresso nessa área.”