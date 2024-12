F1, Laurent Mekies e a prestação da RB: “os nossos pilotos acumularam quase o dobro dos pontos…”

A RB era favorita ao sexto lugar no campeonato de construtores depois de uma forte primeira metade da época, mas foram duramente atingidos pelo surpreendente duplo pódio da Alpine no Brasil e ultrapassados por uma Haas mais consistente ao longo de toda a época.

Em Abu Dhabi, Yuki Tsunoda teve uma breve oportunidade de conquistar pontos – apesar de ter tido um problema no arranque que lhe custou vários lugares – antes de se desvanecer na fase final da corrida.

O seu colega de equipa, Liam Lawson, foi competitivo, mas uma penalização de 10 segundos por ter sido libertado com uma roda dianteira solta deixou-o fora de combate.

Para Laurent Mekies (Diretor de Equipa): “Não tivemos um final de época satisfatório, com o Yuki a sofrer um problema logo na linha de partida e o Liam a ter uma paragem de 10 segundos devido a um problema que tivemos durante a sua paragem nas boxes. É uma forma difícil de terminar a época, especialmente depois de todo o bom trabalho feito pela equipa em termos de fiabilidade e de paragens nas boxes esta época.

Olhando para a época como um todo, foi um ano mega intenso desde o primeiro dia em que começámos esta época, com uma nova missão e um novo nome.

Tivemos os nossos altos e baixos ao longo do caminho, mas começámos a construir juntos alicerces mais fortes para o futuro da equipa. Um agradecimento muito especial deve ser dirigido aos nossos pilotos, Yuki e Liam, que evoluíram imenso este ano, sem esquecer a marca inestimável que o Daniel deixou em todos nós no início do ano.

Embora não estejamos satisfeitos com o lugar onde terminámos no campeonato, os nossos pilotos acumularam quase o dobro dos pontos em comparação com a época passada e tivemos a nossa quota-parte de boas lutas em pista. Há muitos desafios interessantes para o inverno e vamos esforçar-nos muito para manter a nossa progressão até 2025.”

FOTO MPSA/Philippe Nanchino