F1: Laurent Mekies defende que Yuki Tsunoda merece nova oportunidade

Laurent Mekies considera que Yuki Tsunoda merece uma nova oportunidade como piloto a tempo inteiro na Fórmula 1, apesar de ter perdido o lugar na Red Bull após a temporada de 2025. O japonês desempenha atualmente funções de piloto de reserva.

Tsunoda foi relegado para piloto de reserva depois de uma época de 2025 abaixo das expectativas, na qual somou apenas 33 pontos em 22 Grandes Prémios, terminando no 17.º lugar do campeonato. O desempenho contrastou com o do colega de equipa Max Verstappen, que foi vice-campeão.

O seu lugar foi ocupado por Isack Hadjar, que impressionou na estreia pela Racing Bulls, incluindo um pódio em Zandvoort. Apesar da substituição, Mekies destaca o contributo de Tsunoda nos bastidores, sobretudo no trabalho de simulador, onde a sua experiência recente com o monolugar é considerada valiosa.

O responsável da Red Bull reconhece também dificuldades da equipa em maximizar o desempenho do segundo carro nos últimos anos, admitindo que esse é um aspeto em evolução. Ainda assim, acredita que Tsunoda demonstrou velocidade suficiente no passado para justificar uma nova oportunidade na grelha.

Laurent Mekies afirmou no podcast Beyond the Grid: “O Yuki está a fazer um excelente trabalho connosco, não só como piloto de reserva, mas também como piloto de simulador. É ótimo ter alguém com uma experiência tão recente do carro que nos pode ajudar nos bastidores. Naturalmente, desejamos que surja uma oportunidade em breve, porque os pilotos de corrida nasceram para competir. E é isso que desejamos para o Yuki.

Temos consciência de que não fomos tão fortes como gostaríamos no passado no desempenho do segundo carro na Red Bull Racing, e é algo em que estamos a aprender e a tentar melhorar dia após dia. É justo dizer que o Yuki demonstrou velocidade significativa no passado e desejamos que tenha outra oportunidade.”

Por outro lado, Hadjar tem reforçado a sua posição na equipa principal, com um início de temporada consistente. O jovem piloto qualificou-se em terceiro lugar na sua estreia em Melbourne, somou pontos na China e superou Verstappen na qualificação em Suzuka.

Mekies elogiou o compromisso de Hadjar, destacando o trabalho intensivo com a equipa e no simulador, sublinhando que o francês apresenta as características necessárias para evoluir ao longo da temporada.

“O Isack está num ótimo momento. Fez tudo o que podia para maximizar a sua integração com a equipa. Mudou-se para Londres no início de janeiro. Está na fábrica praticamente dia sim, dia não. Passa o máximo de tempo possível no simulador, a tentar compreender todos os aspetos técnicos do carro. Tem sido extremamente empenhado. Acho que até voltou entre os dois testes no Bahrein só para experimentar mais coisas no simulador e regressou depois ao Bahrein. É de reconhecer o nível de compromisso. Mas a verdade é que não é um esforço para ele, é aquilo que ele gosta de fazer. Viveu e sonhou com este momento durante muito tempo, é o sonho dele.

Penso que as duas primeiras corridas mostram que isso já está a dar resultados. Conseguiu demonstrar velocidade desde o início. Certamente vai recordar a primeira qualificação connosco, com um terceiro lugar em Melbourne, e a época será longa, com altos e baixos. Acreditamos que os pilotos evoluem e esperamos progressos do Isack este ano. Pensamos que tem todo o talento e a abordagem certa para dar esses passos.”

Fotos: MPSA