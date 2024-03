F1: Laurent Mekies convida FIA a investigar aliança Red Bull/Visa Cash App RB | AutoSport

Laurent Mekies voltou a defender a parceria técnica entre a equipa que lidera, a Visa Cash App RB, e a Red Bull, abrindo as portas a uma análise oficial da FIA sobre esta matéria, depois de já ter respondido às críticas de Zak Brown sobre as ligações destas duas estruturas.

“Existe um conjunto claro de regulamentos e nós operamos 100 por cento dentro desse conjunto de regulamentos”, afirmou o chefe de equipa da Visa Cash App RB. “Temos de tomar todas as precauções extra com a FIA para garantir que não têm qualquer dúvida sobre o facto de estarmos a funcionar de acordo com estes regulamentos”.

Mekies insiste neste tema, até porque o ritmo demonstrado no treino livre 1 pelos dois monolugares da sua equipa, com pneus macios, foi encorajador, apesar de não se ter voltado a ver o mesmo andamento no segundo treino. Por isso, Mekies reforçou a defesa da parceria entre as equipas. “Convido qualquer pessoa, se tiver alguma dúvida sobre os regulamentos desportivos, técnicos ou financeiros e se os cumprimos… pode dirigir-se à FIA e pedir-lhes que investiguem tudo”.

O responsável salientou que “esta é a situação atual em termos de regulamentos – não estou a dizer que estão certos ou errados – mas estou certamente a dizer que estamos a funcionar de uma forma clara e inequívoca dentro destes regulamentos”.

Mekies acrescentou ainda que “os regulamentos significam que somos uma equipa independente, que todos os desenvolvimentos que estamos a fazer para tornar a equipa mais forte amanhã são para tornar a equipa mais independente. Por isso, estamos a desenvolver a equipa, estamos a desenvolver as nossas infraestruturas, estamos a desenvolver as nossas instalações para sermos cada vez mais independentes amanhã, porque é assim que acontece mais depressa. Estamos aqui para competir com as outras nove equipas, que podem ser propriedade dos mesmos acionistas ou não. Lutamos até onde a nossa competitividade nos permitir. Os regulamentos são adequados ao objetivo? Já dissemos muitas vezes porque é que podemos partilhar componentes, para evitar que haja uma grande diferença entre as equipas do topo e as três ou quatro equipas do fundo. Partilhamos alguns componentes para garantir um modelo de negócio mais sustentável para as equipas que estão no fundo. Para os que estão no fundo, é uma equação muito diferente em termos de equilíbrio de contas”, concluiu.