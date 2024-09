F1: Laurent Mekies considera que a equipa exagerou na pressão a Daniel Ricciardo

“Não há nada de errado em analisar o desempenho dos pilotos regularmente, e acho que talvez tenhamos sido demasiado públicos sobre isso”, disse Mekies. “Fizemos isso na primeira parte da temporada, fizemos isso de forma bastante visível antes da pausa de verão. Faz parte do jogo. É certo que, por vezes, podemos ir um pouco longe demais em termos de pressão, sobretudo para o Daniel, nesse caso. Nalgumas corridas foi tranquilo, noutras foi muito difícil, esta é de certeza uma das corridas mais difíceis. Claro que estes rapazes são atletas de alto nível e sabem como lidar com isso, mas por vezes é um pouco desnecessário.”

Apesar de ter mostrado laivos da sua forma anterior, Ricciardo tem sido largamente ultrapassado pelo seu colega de equipa Yuki Tsunoda. Mekies admitiu que, embora a pressão faça parte do desporto, a equipa pode ter exagerado, contribuindo para as dificuldades de Ricciardo.

