F1, Laurent Mekies: “AlphaTauri tem todos os ingredientes necessários para ter mais sucesso” | AutoSport

Sem muito espaço de manobra na Ferrari, a possível saída de Laurent Mekies tornou-se tema de discussão depois de mais um início de temporada em sobressalto na equipa italiana. Sem deixar Itália, Mekies terá um novo desafio após período que terá de permanecer afastado da Fórmula 1.

Ao lado de Mekies estará o antigo diretor da FIA que tem um conhecimento profundo sobre a Fórmula 1 atual. Deixou as funções na entidade federativa em junho passado e desde aí pouco se ouviu falar de Peter Bayer. Até agora, quando foi noticiado que será o diretor executivo da AlphaTauri.

“Em primeiro lugar, gostaria de prestar homenagem ao Franz [Tost] pelo ótimo trabalho que fez ao longo de quase duas décadas no comando de Faenza. Desejo-lhe felicidades para o futuro e sei que tanto eu como o Peter vamos contar com o seu contributo e conselhos nos tempos que se avizinham”, afirmou o novo diretor de equipa da Scuderia AlphaTauri, Laurent Mekies. “Olhando para o futuro, é uma honra para mim assumir o papel de diretor de equipa e regressar à equipa onde passei grande parte do início da minha carreira. A Scuderia AlphaTauri tem todos os ingredientes necessários para ter mais sucesso no futuro e, juntamente com o Peter, estou ansioso por fazer isso acontecer.”

Peter Bayer salientou as boas infraestruturas da AlphaTauri. “Gostaria também de agradecer ao Franz pela sua dedicação à Scuderia AlphaTauri e à sua antecessora, a Scuderia Toro Rosso. O seu empenho no desenvolvimento de jovens talentos resultou numa grelha de Fórmula 1 em que 25% dos pilotos beneficiaram da sua orientação. É um grande privilégio para mim, também, assumir o papel de diretor executivo da equipa e trabalhar ao lado do Laurent. A Scuderia AlphaTauri tem uma equipa fantástica e excelentes infraestruturas em Faenza e no Reino Unido. Estou ansioso por desenvolver estes elementos-chave para aumentar o desempenho, dentro e fora da pista, e para dar à equipa ainda mais sucesso nos próximos anos”, disse.