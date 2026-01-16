F1: Laurent Mekies admite dificuldades iniciais com unidade motriz Red Bull Ford Powertrains

Laurent Mekies, diretor de equipa da Red Bull, admitiu que a formação de Milton Keynes enfrentará “dificuldades, dores de cabeça e noites sem dormir” nos primeiros meses de 2026, quando estreará a sua própria unidade motriz produzida em parceria com a Ford. A declaração foi feita durante o evento de apresentação da nova decoração para a próxima temporada de Fórmula 1, realizado na Michigan Central Station, em Detroit, sede norte-americana do novo parceiro estratégico da equipa.

Desafio histórico com novas regras técnicas

Mekies descreveu o contexto de 2026 como “o maior momento de mudança de regulamentos na história da Fórmula 1”, agravado pela decisão de desenvolver uma unidade motriz própria em colaboração com a Ford. “É um desafio louco — talvez apenas uma empresa como a Red Bull e a Ford se atreva a assumir, mas é exatamente para isso que existimos”, afirmou o responsável francês, que assumiu a liderança da equipa em meados de 2025, substituindo Christian Horner.

O diretor de equipa rejeitou expectativas irrealistas de sucesso imediato, reconhecendo a experiência acumulada dos fornecedores tradicionais. “Pensar que chegaremos à primeira corrida ao nível da concorrência, que faz isto há anos, seria ingénuo. Não somos ingénuos”, declarou, apelando à paciência dos adeptos nos primeiros meses: “Aguentem connosco nos primeiros meses”.

DM01 homenageia fundador Dietrich Mateschitz

A primeira unidade motriz do novo fornecedor será designada DM01, em homenagem a Dietrich Mateschitz, fundador da Red Bull falecido em 2022. “É a sua visão, a sua ousadia, o espírito Red Bull. Ele tomou a decisão incrível de nos tornar completamente independentes no chassis e na unidade motriz”, explicou Mekies, sublinhando que o projecto honra o legado do visionário austríaco.

Verstappen reconhece incertezas técnicas

Max Verstappen, quatro vezes campeão do mundo, mostrou-se “muito entusiasmado” com a nova era, mas reconheceu os desafios inerentes à mudança. “Tudo é ainda um pouco desconhecido. É uma grande alteração com o motor, o carro — as dimensões mudaram um pouco. Para nós, os pilotos, vai levar algum tempo a adaptar-nos”, afirmou o neerlandês, que terminou a época de 2025 a dois pontos do título de pilotos, conquistado por Lando Norris.

O piloto destacou a importância dos testes de pré-temporada para otimizar o pacote: “É crucial fazermos muitas voltas e ajustarmos tudo da melhor forma possível”. Verstappen acredita que o forte final de época passada — com vitórias consecutivas em Monza, Azerbaijão, Austin, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi — mantém a motivação elevada para o novo capítulo.

Parceria estratégica com a Ford em Detroit

A escolha de Detroit para o lançamento sublinha a importância da aliança com a Ford, que fornece o suporte estratégico ao projecto Red Bull Ford Powertrains. Durante o evento, Bill Ford, presidente executivo da Ford Motor Company, partilhou o palco com Mekies, simbolizando a união de esforços para enfrentar o exigente pacote técnico de 2026.

A Red Bull enfrenta assim um dos maiores desafios da sua história na Fórmula 1: desenvolver uma unidade motriz competitiva desde o início, em simultâneo com a adaptação às novas regras técnicas e a gestão de uma dupla de pilotos renovada, com Isack Hadjar a ocupar o segundo lugar ao lado de Verstappen.

FOTOS Oracle Red Bull Racing / Red Bull Content Pool