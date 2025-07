F1, Laurent Mekies: “A Red Bull não vence por acaso, há talento em cada canto da equipa…”

O novo diretor de equipa da Red Bull Racing falou sobre os seus primeiros dias no novo cargo, o futuro de Max Verstappen, o legado de Christian Horner e os desafios de liderar uma das equipas mais vitoriosas da história da Fórmula 1. As primeiras impressões foram simples: “entrar naquele edifício é sentir-se privilegiado…”

Laurent, antes de mais, parabéns pelo novo cargo. Já passaram duas semanas desde que assumiu funções. Quais são as suas primeiras impressões da Red Bull Racing?

Laurent Mekies: “A primeira impressão é inevitável: ao entrar no edifício e passar pela sala dos troféus, sente-se imediatamente honrado e privilegiado. É impressionante o que esta equipa conquistou nos últimos 20 anos.

Desde então, o foco tem sido conhecer o maior número de pessoas possível dentro da equipa. É a única forma de perceber os pontos fortes, os desafios, e onde posso apoiar. A verdade é que é uma equipa extraordinária, que venceu não por sorte, mas pelo talento acumulado em todas as áreas. Cada departamento revela excelência. Isso é mérito das pessoas incríveis que aqui trabalham.”

Diferenças em relação à Racing Bulls? “A exigência para vencer muda tudo”

Já consegue identificar as principais diferenças entre a Red Bull Racing e a Racing Bulls?

Mekies: “Ainda é cedo para fazer comparações, mas posso dizer que quando se luta por vitórias e campeonatos, o nível de exigência em cada detalhe dispara. São precisas decisões muito ousadas em todas as áreas. E é isso que se encontra aqui: uma abordagem extrema em tudo, para alcançar o máximo desempenho.”

Como se desenrolou o processo após o Grande Prémio da Grã-Bretanha? Quando soube que iria assumir o cargo?

Mekies: “Foi quase ao mesmo tempo que todos souberam. Recebi uma chamada do Oliver [Mintzlaff] e do Helmut [Marko], algumas horas antes do anúncio, a perguntarem se estaria interessado.

Estava em Inglaterra, na Racing Bulls, e foi completamente inesperado. Pedi umas horas para pensar.

Mas depois percebe-se: é a Red Bull. Representa energia, espírito competitivo. Quando isso acontece, sente-se que é uma honra e um dever aceitar. O meu primeiro pensamento foi também para o Christian [Horner], que sempre me apoiou, inclusive foi ele quem me trouxe de volta para a família Red Bull. Foi uma mistura de emoções, mas o sentimento dominante foi de lealdade à marca.”

Max Verstappen: prioridade máxima? “Dêem-lhe um carro rápido e ele fica…”

Max Verstappen tem sido alvo de especulações. Manter Max na equipa é uma prioridade?

Mekies: “Acredito que o Max quer, acima de tudo, um carro rápido. Se lhe dermos isso, todas as outras questões desaparecem. Por isso, o foco é garantir competitividade, melhorar o carro e tornar a escolha óbvia para ele.”

Que qualidades acha que viram em si para o escolherem como diretor de equipa? E como avalia o momento da Red Bull?

Mekies: “Essa pergunta terá de ser feita ao Helmut e ao Oliver. O que vi nestas duas semanas foi um talento extraordinário, um espírito de corrida impressionante. A equipa está focada e empenhada em cada detalhe. O nosso papel agora é garantir que todos têm as ferramentas para continuar a brilhar. Sobre o Christian: ninguém o substitui. Ele tem uma personalidade única. Eu venho com um estilo diferente, mas com total confiança no talento desta equipa.”

Foi dito que terá menos responsabilidades do que Horner. Já existe um plano claro?

Mekies: “Ainda estamos a conhecer as dinâmicas internas, por isso é cedo para falar de estruturas. Mas o objetivo é claro: foco total na F1. Queremos evitar bloqueios internos e garantir eficiência em todas as áreas, desde o chassis à unidade de potência.”

Qual é o estado de espírito na equipa após esta grande mudança?

Mekies: “As primeiras 24 horas foram difíceis, inesperadas para todos. Mas desde então, encontrei um enorme apoio. Todos querem voltar à pista, competir e manter o nível. Há respeito total pelo que foi alcançado sob liderança do Christian, mas também uma vontade coletiva de continuar a crescer.”

Christian falou numa terceira era de sucesso. Está a começar um novo ciclo?

Mekies: “Na Fórmula 1, evitamos a palavra “transição”. Mas a verdade é que 2026 trará novas regulamentações e, no nosso caso, a nova unidade de potência com a Ford. Isso marcará o início de uma nova era – para nós e para todos.”

Já falou com Christian desde que assumiu o cargo? Sente pressão para ocupar o lugar dele?

Mekies: “Sim, falámos. Foi o primeiro a enviar mensagem, o primeiro a ligar. Ele continua a apoiar-me, o que é impressionante neste contexto. Substituí-lo? Ninguém pode. O que posso fazer é liderar com base nas minhas competências, confiar na força da equipa e dar mais espaço a todos para se superarem.”

Pode revelar detalhes do seu contrato? Há metas claras?

Mekies: “Não posso partilhar muito, mas os objetivos são óbvios: lutar por vitórias e campeonatos. Isso não mudou. Em F1, ninguém tem um contrato vitalício, nem eu. Mas o rumo está definido.”

Explicaram-lhe por que razão Horner foi afastado agora?

Mekies: “Não. Não abordámos o “porquê” nem o “porquê agora”. Falaram-me dos objetivos e da visão para o futuro. E é nisso que estou focado.”

