F1: Las Vegas será “o maior espetáculo da história do desporto motorizado” | AutoSport

Las Vegas vai acolher o terceiro Grande Prémio nos EUA este ano, depois de Miami e Austin, e está a empolgar os responsáveis pela competição, sendo esta uma das suas maiores apostas da Liberty Media desde que adquiriram os direitos comerciais da Fórmula 1. Por isso, não é de estranhar a promoção que esta prova tem merecido.

Os preços exorbitantes por estadia têm sido noticiados enquanto os trabalhos continuam na cidade. Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, admitiu que ”muitas coisas estarão prontas no último minuto. Isso faz parte do jogo, mas há um nível incrível de profissionalismo que encontramos na comunidade que trabalha connosco”.

Recordamos que parte da zona do paddock será construída em terreno comprado pela Liberty Media, que está, segundo os responsáveis locais, a decorrer dentro dos prazos.

Esperando receitas milionárias com o evento em Las Vegas, Steve Hill, presidente do Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), entidade responsável pela organização e das obras para o Grande Prémio, salientou que “estamos a menos de 10 meses, e ainda há muito a fazer, mas estou incrivelmente orgulhoso da nossa incrível equipa que está a trabalhar arduamente para fazer deste o maior espetáculo da história do desporto motorizado, e até mesmo do desporto em geral”.

O Grande Prémio de Las Vegas terá lugar a 18 de novembro, com a corrida a acontecer sábado à noite.