F1: Las Vegas pronta para receber o GP até 2032 | AutoSport

Las Vegas tem planos a longo prazo para receber o Grande Prémio de Fórmula 1, tendo confirmado a realização do evento até 2032. A prova de F1 estreia-se este ano na cidade e originalmente havia apenas um contrato de três anos assinado entre as partes, mas a cidade e a FOM concordam que deveria ir além dessa data. Agora, o Condado de Clark abre a porta à competição nos próximos dez anos, depois de uma votação por unanimidade a favor da realização da prova na Comissão desse condado da cidade.

“Temos um contrato de três anos com a Fórmula 1, mas esperamos uma parceria vitalícia. Isso abrirá caminho para que possamos fazer isso por pelo menos dez anos. E, além disso, tenho certeza de que nossos sucessores verão o valor do nosso trabalho e continuará para sempre”, disse o comissário do condado de Clark, James Gibson, depois da votação de 7-0 a favor da realização da prova de F1 em Las Vegas.