F1: Las Vegas é uma lição para outros organizadores, diz responsável de Silverstone | AutoSport

O diretor executivo do Circuito de Silverstone, Stuart Pringle, diz que vai estar presente no Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1 desta temporada de “caneta e papel” para aprender como fazer um evento desportivo e ao mesmo tempo um espetáculo para os fãs. O responsável do traçado britânico diz que os outros organizadores locais das provas do mundial deviam também ter atenção a este evento.

Pringle afirmou ao Motorsport-Total.com que como promotor não quer um “campeonato que se torne monótono ou desinteressante” e que vai para Las Vegas “com caneta e papel. Acho fascinante ver como eles fazem. Tenho certeza que será um grande espetáculo. Desejo-lhes muito sucesso. O que precisamos é de um campeonato saudável . Queremos apenas que cada corrida seja a melhor possível. Isso é uma vantagem para todos nós”. O responsável britânico avisa que “só porque o fazemos [a corrida de F1 em Silverstone] há 73 anos, não somos arrogantes em aprender com outras pessoas”, acrescentando que “os americanos são muito melhores em entretenimento desportivo do que na Europa”. Stuart Pringle salientou também, que a prova em Las Vegas é uma “tremenda lição” para a Fórmula 1 – que basicamente faz a promoção desta prova, comprando inclusivamente terrenos para a construção do paddock e outras áreas – e que “toda a experiência tem sido muito esclarecedora” para a competição e os seus envolvidos.

A Liberty Media, que detém os direitos comerciais da Fórmula 1, sabe que vai ‘despertar’ muita atenção para o seu ‘produto’ com a corrida em Las Vegas e pretendem replicá-lo noutras zonas.