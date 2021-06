F1: Lando Norris volta a ser elogiado | AutoSport

Lando Norris tem apresentado um nível tremendo, sendo o único piloto neste momento a ter pontuado em todas as corridas. O piloto da McLaren vive o melhor momento de forma, desde que ingressou na F1, e os elogios têm-se repetido.

Nico Rosberg não teve dúvidas em apontar o jovem britânico como um potencial campeão do mundo:

“Lando está numa forma absolutamente espantosa, ele está a pilotar muio bem”, disse Rosberg no Sky F1. “É realmente impressionante, uma grande esperança britânica para o futuro. Lando tem o que é preciso para ser um Campeão do Mundo. Ele está a prová-lo este ano mais do que nunca, contra Daniel Ricciardo, que é um piloto fenomenal. A forma como ele o tem dominado este ano tem sido realmente impressionante”.

Também ZAk Brown, patrão da McLaren, voltou a elogiar o #4 ,colocando-o ao nível dos melhores do grid:

“Lando amadureceu muito bem mas já apresentava maturidade quando se estreou na F1. Se olharmos para alguns dos outros estreantes que entraram, eles tiveram muitos acidentes. Quando mostraram velocidade, ultrapassaram o limite demasiadas vezes. Lando não fez isso. Ele mostrou grande ritmo e maturidade desde o início. Então o que lhe pedimos o ano passado e este ano foi para ir um pouco mais ao limite, encorajando-o até a errar, dizendo que não há problema se isso acontecer. E o que temos visto é que ele acelerou ainda mais, está mais agressivo mas continua a manter o carro na pista, o que é ótimo.”

“Agora os seus erros são pequenos, como os limites de pista em Itália, quando ele ia ser terceiro. Ele aumentou a sua agressividade, os seus arranques, as suas primeiras voltas, mas de uma forma muito controlada. Como seria de esperar no primeiro ano, por vezes demorava um pouco de tempo a aprender o circuito, e a afinação, e seguia o Carlos [Sainz]. Agora o que estamos a ver é sexta-feira, primeira sessão, ele está logo a tratar disso. Por isso, estamos extremamente satisfeitos com o desempenho de Lando, e pensamos que ele está a atuar a um nível muito elevado”.