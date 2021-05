F1: Lando Norris volta a esclarecer o aceno a Daniel Ricciardo | AutoSport

Quando Lando Norris passou por Daniel Ricciardo colocou a mão de fora, no que alguma pessoas consideraram um gesto provocatório. Lando Norris, que já tinha esclarecido a situação na conferência de imprensa, voltou a referir o assunto.

Para deixar claro o que se passou, Norris afirmou que faz isso a todos os pilotos que saem da sua frente:

“Muito bem, então vejo tantos de vós a inventarem porcarias e disparates como de costume”, disse o piloto da McLaren. “A propósito, sempre que alguém me deixa passar por uma bandeira azul, qualquer um, se sair do caminho como deve ser, levanto a minha mão e agradeço, está bem?”

“Fi-lo a toda a gente; Mazepin, Schumacher, Danny … Quem quer que eu tenha passado e eles saíram do caminho, levantei a mão e disse obrigado. Por isso, não reparem apenas no que fiz com o Danny e pensem que estou a fazer algo que não está bem. Deixem-me só referir este ponto porque vejo muitas histórias que as pessoas inventam”.